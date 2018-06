Let op het moment vanaf 1 minuut 55 seconde op deze video. Nog nooit zag je zo´n intense lach van levensvreugde als in dit beeld, gemaakt van twee opvarenden die net aan de dood zijn ontsnapt. Deze twee medewerkers van een natuurprogramma van de BBC hebben alle geluk van de wereld. Hun motorboot stopt ermee onder een hangende gletscher. Een seconde nadat ze weer op gang komen, stort alles om hen heen in.