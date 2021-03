Trump-adept onderzocht om seks met 17-jarige

Het aanzetten van een minderjarige om naar een andere staat te reizen voor seks in ruil voor geld of natura is strafbaar onder federale wetgeving in de Verenigde Staten. Het Amerikaanse ministerie van Justitie, dat om die reden onderzoek naar Gaetz zou doen, dient geregeld aanklachten in op basis van die wetgeving. Veroordeelden kunnen rekenen op forse straffen.

Volgens twee bronnen is nog niet bekend hoe Gaetz en het vermeende slachtoffer elkaar hebben leren kennen. De gebeurtenissen die door openbare aanklagers worden onderzocht, zouden twee jaar geleden hebben plaatsgevonden. Het onderzoek naar congreslid Gaetz werd geopend in de laatste maanden van de regering-Trump. Vanwege Gaetz’ positie als volksvertegenwoordiger is de top van het ministerie van Justitie in Washington op de hoogte gebracht van het onderzoek.

Het strafrechtelijk onderzoek naar Gaetz vloeit voort uit de zaak tegen Joel Greenberg, een politieke bondgenoot uit Florida van Gaetz, schrijft The New York Times op basis van drie bronnen. Greenberg werd afgelopen zomer aangeklaagd voor onder meer seksuele uitbuiting van een minderjarige, en het financieel onderhouden van meerdere personen in ruil voor voor seks. Minstens één van die personen was minderjarig.

Er zijn nog geen aanklachten ingediend tegen de parlementariër. Gaetz heeft in een interview laten weten dat zijn advocaten contact hebben gehad met het ministerie van Justitie. De advocaten zou verteld zijn dat Gaetz niet het „doelwit” is van het onderzoek.