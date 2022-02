’Ook Roman Abramovich bij gesprekken tussen Oekraïners en Russen aanwezig’

Zelenski, die er zelf dus niet bij is, denkt niet dat de onderhandelingen resultaat zullen opleveren, maar wil wel een poging wagen, zo liet hij weten in een video op sociale media.

„Laten we het maar proberen.” Hij voegde eraan toe dat er als er een „kans” is om de oorlog te beëindigen, hij aan gesprekken deel moet nemen. Volgens hem gaat Oekraïne de komende 24 uur een ’cruciale periode’ tegemoet.

De Oekraïners arriveerden per helikopter bij de gesprekslocatie in Wit-Rusland, bij de grens met Oekraïne. Dat is te zien op beelden. In de delegatie zitten onder anderen defensieminister Oleksii Reznikov en Zelenski’s adviseur Mychajlo Podoljak.

De Russen waren al eerder aangekomen en zijn vertegenwoordigd door onder anderen Leonid Slutsky, de voorzitter van de buitenlandcommissie van het parlement. Volgens The Jerusalem Post zit ook Roman Abramovich, jarenlang eigenaar van de Engelse voetbalclub Chelsea, bij de gesprekken. Hij zou aanwezig zijn op Oekraïens verzoek en geldt als een goede bekende van de Russische president Vladimir Poetin.

„Ik kan bevestigen dat Roman Abramovich is benaderd om een bijdrage te leveren aan de gesprekken over een vreedzame oplossing en daar heeft hij positief op gereageerd”, zei een woordvoerster van de Oekraïense delegatie. Om de onderhandelingen niet te belemmeren wilde ze geen details geven over de precieze rol van de zakenman.

Wit-Rusland, een bondgenoot van Rusland, had een vergaderzaal ingericht met vlaggen van de drie landen. Oekraïne weigerde in eerste instantie onderhandelingen in Wit-Rusland, maar ging later akkoord nadat onder meer veiligheidsgaranties waren gegeven door de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko. Hij geldt als een bondgenoot van Poetin.

Rusland valt Oekraïne vanuit verschillende richtingen aan, waaronder vanaf Wit-Russisch grondgebied. Om die reden weigerde Oekraïense in eerste instantie onderhandelingen in Wit-Rusland.

Loekasjenko zegt dat de Europese sancties, die deels ook op zijn eigen land en regime zijn gericht, het Kremlin richting een Derde Wereldoorlog drijft.

