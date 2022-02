President Zelenski heeft hard hoofd in onderhandelingen met Rusland

De ontmoeting werd zondag aangekondigd, nadat de landen het niet eens konden worden over waar het overleg moest plaatsvinden. Rusland valt Oekraïne vanuit verschillende richtingen aan, waaronder vanaf Wit-Russisch grondgebied. Om die reden weigerde Oekraïense in eerste instantie onderhandelingen in Wit-Rusland, het land waar juist Rusland de ontmoeting wilde houden.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski besloot toch in te stemmen met Wit-Rusland, na een gesprek met de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko. Hij geldt als een bondgenoot van Poetin. De locatie van het samenkomen werd wel gewijzigd. Russische onderhandelaars waren toen al elders in Wit-Rusland gearriveerd.

Zelenski denkt niet dat de onderhandelingen resultaat zullen opleveren, maar wil wel een poging wagen, zo liet hij weten in een video op sociale media. „Laten we het maar proberen.” Hij voegde eraan toe dat er als er een „kans” is om de oorlog te beëindigen, hij aan gesprekken deel moet nemen.