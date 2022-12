Afgezette Aung San Suu Kyi krijgt nog eens zeven jaar cel voor haar kiezen

Het vonnis is de laatste straf die is opgelegd aan de 77-jarige burgerlijk leider van Myanmar die werd afgezet en opgesloten toen het leger in februari vorig jaar de macht greep.

Volgens de bron werd Suu Kyi in de uitspraak van vrijdag schuldig bevonden aan corruptie met betrekking tot de aankoop, reparatie en huur van een helikopter voor gebruik tijdens natuurrampen en staatszaken, inclusief reddingsacties en noodsituaties.

Ze riskeert in totaal 33 jaar gevangenisstraf, waarvan drie jaar dwangarbeid. Dat betekent dat ze mogelijk de rest van haar leven achter de tralies zal doorbrengen.

Schijnvertoning

Suu Kyi stond terecht voor een hele serie aanklachten, waaronder opruiming, schending van de wet op de staatsgeheimen, verkiezingsfraude, het aannemen van steekpenningen, overtreden van coronaregels en de invoer van walkietalkies voor haar bewakers. Ze heeft alle aanklachten tegen haar ontkend.

De processen, door de VN en buitenlandse regeringen beschreven als een schijnvertoning, worden achter gesloten deuren gehouden. De media of het publiek krijgen geen toegang. Haar advocaten hebben een spreekverbod en mogen geen informatie over de procedures geven.

Vernieuwing en vooruitgang

Suu Kyi zat onder de eerdere periodes van dictatuur jarenlang in huisarrest. Ze is een symbool geworden van de crisis in haar land en heeft opnieuw de rol van martelaar. Maar de oppositie tegen het militaire regime is haar ver voorbij gegroeid. Ook zien steeds meer jongeren in het land haar als een leider van de oudere generatie, en willen vernieuwing en vooruitgang.

Hoewel ze door haar aanhangers in Myanmar bijna wordt vereerd, is haar reputatie op het internationale toneel aangetast door haar vermeende medeplichtigheid aan de massale wreedheden van het leger tegen de Rohingya, een moslimminderheid uit het westen van het land.

Verkiezingsfraude

De machtsgreep door het leger kwam maanden nadat Suu Kyi's partij Nationale Liga voor Democratie (NLD) de verkiezingen van november 2020 met een overweldigende meerderheid won. Het leger beweert dat er sprake was van verkiezingsfraude, maar onafhankelijke verkiezingswaarnemers hebben gezegd dat de verkiezingen grotendeels vrij en eerlijk waren.

De militaire coup leidde tot vreedzame landelijke straatprotesten en stakingen die ordetroepen met dodelijk geweld neersloeg. Sindsdien voeren gewapende verzetsgroepen strijdt met het leger, gesteund door etnische rebellenlegers, dat voor het eerst in de geschiedenis geen effectieve controle heeft over het land.