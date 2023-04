Bergkamp blijft aan ondanks stevig onderzoek: ’Hele grote spiegel voor iedereen’

Bergkamp heeft maandagmiddag een eerste reactie gegeven op een onderzoek van de Universiteit Utrecht naar sociale veiligheid in de Tweede Kamer. In dat onderzoek zeggen geïnterviewden dat het Kamerbestuur zich schuldig maakt aan ’intimideren, schofferen, buitensluiten, negeren en pesten’. Kritiek op het presidium kan leiden tot serieuze represailles: ’zwartmakerij, ongefundeerde beschuldigingen van fouten of grensoverschrijdend gedrag, hevige intimidatie – alles met als doel ambtenaren die tegenwicht bieden of kritiek uiten weg te krijgen’.

„Het raakt mij”, zegt Bergkamp. „Een grote groep kan niet veilig zijn of haar werk doen, bijvoorbeeld door discriminatie. Nu dat we weten wat er uit het onderzoek komt, weten we ook waar we aan moeten werken met elkaar.” Over de kritiek op het dagelijks bestuur en haarzelf – het presidium – zegt Bergkamp dat ’de spanning tussen de ambtelijke top en de politiek niet nieuw is’. „Daar is echt werk aan de winkel. Met name in de governance: wie is nou waarvoor verantwoordelijk? De griffier, het presidium? Ik ben al bezig om dat scherper te krijgen. Om te voorkomen dat de spanningen oplopen, dat die druk toeneemt, waardoor er voedingsbodem is voor sociaal onveilig gedrag.”

Onderzoek naar voorganger

Bergkamp wil niet ingaan op het onderzoek dat nog loopt naar haar voorganger, Khadija Arib. De oud-Kamervoorzitter stapte op na beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag aan haar adres. „Ik kan alleen maar zeggen dat het twee heel verschillende onderzoeken zijn”, aldus Bergkamp.

De huidige Kamervoorzitter ziet geen reden tot opstappen na dit stevige rapport, terwijl bij de sportredactie van de NOS en een programma als The Voice wél leidinggevenden vertrokken vanwege een onveilige werkcultuur. „Het verschil is dat ik zélf dit onderzoek heb geïnitieerd”, zegt Bergkamp. „Ik wilde zélf weten wat er in dit gebouw is gebeurd. Opstappen zou het makkelijkst zijn. Nu ik weet wat er allemaal speelt, ben ik zeer gemotiveerd om het op te lossen. Dit rapport zou een hele grote spiegel moeten opleveren voor iedereen.”

In de zomer komt het presidium met een uitgebreide schriftelijke reactie op het rapport van de Universiteit Utrecht. Bergkamp gaat onder meer een ’werkconferentie’ organiseren waarbij Kamerleden en ambtenaren in gesprek kunnen met de onderzoekers.