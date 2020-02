Rouwadvertentie-rel: zoon haalt uit naar ’eenzame’ Dick

„Waar waren al mijn vrienden? Bij mijn feestjes waren jullie er wel, maar tijdens mijn ziekte was er (bijna) niemand”, het was een tekst die bij veel mensen door merg en been ging. Volgens Dennis was zijn vader Dick echter zijn ’realiteitszin van leven’ al jaren kwijt. „Dick had helemaal geen vrienden en hij gaf al helemaal geen feestjes. Alles en iedereen heeft voor de man klaar gestaan, maar nooit was het goed of goed genoeg.”

Dennis noemt zijn vader een narcist. „Narcisme is een ernstige aandoening voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. Dick heeft bij leven helaas nooit willen inzien hoeveel schade hij berokkend heeft bij eenieder die goedwillend was.”

De jongen belooft een geldbedrag over te maken aan de goede doelen ’Wij zijn MIND’, een stichting om psyschische gezondheid te verbeteren en KWF Kankerbestrijding, „om de laatste schreeuw om aandacht van Dick toch nog een goede invulling te geven.” Hij sluit zijn rouwadvertentie af met een bericht aan zijn vader: ’Dick, ik heb helaas niets goeds van je geleerd. Gelukkig voor mij... Ik had een heel lieve moeder en grootmoeder. Zij die zonder zonde leven werpen de eerste steen, maar jij was de koning. Tabee. Rust zacht.”