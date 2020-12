Kerstfeestje mondt uit in gevecht met bijl en barbecuespies

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

MÜNCHEN - Een Duits kerstavondfeestje is uitgedraaid op een gevecht op leven en dood tussen twee mannen die elkaar te lijf gingen met een bijl en een barbecuespies. Een 22-jarige man is in levensgevaar opgenomen in het ziekenhuis.