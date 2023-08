Mogelijk stevige onweersbuien en hagel kondigen einde warme zomerperiode aan

In de loop van de ochtend neemt vanuit het westen de bewolking toe. In de westelijke kustprovincies volgen enkele buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten tot 75 km per uur.

Voorafgaand aan de buien kan het nog zomers warm worden, met temperaturen tussen de 25 en 27 graden. Dit is volgens Weeronline gunstig voor het ontstaan van stevige buien. In de loop van de avond en in de nacht maakt vooral de zuidoostelijke helft van het land kans op enkele stevige buien. In de rest van het land nemen de buien af en komen enkele opklaringen voor.

Het KNMI gaf woensdag al code geel af voor donderdag, vanwege onweersbuien vanaf het middaguur, tot het begin van de avond.

Zomerse temperaturen verdwijnen

Ook vrijdag blijft instabiel en is er kans op enkele onweersbuien. Dit zorgt ervoor dat de zomerse temperaturen van de afgelopen periode dit weekend zullen verdwijnen. De voorspelling is dat de temperatuur zaterdag en zondag rond de 19 tot 21 graden blijft hangen.