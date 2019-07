Dit zijn de meest spectaculaire roven

Gewapende nepagenten hebben met een nagemaakte politieauto 750 kilo goud geroofd op het vliegveld van São Paulo. De spectaculaire operatie is vastgelegd op videobeelden. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - De wereld is in de ban van een spectaculaire roof op het vliegveld van São Paulo. Met behulp van een nagemaakte politieauto wisten gewapende mannen 750 kilo goud te stelen. Een hondsbrutale overval, maar wat voor bijzondere diefstallen hebben we eerder gezien?