’Naast rotjes heb je rot in samenleving’

Burgemeester Ahmed Marcouch: „We moeten de norm herstellen.” Ⓒ Rias Immink

Arnhem - Een landelijk vuurwerkverbod is geen garantie voor het oplossen van alle ellende rond de jaarwisseling. Dat zegt burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem. „Je hebt naast de rotjes het rot in de samenleving. Alleen vuurwerk verbieden helpt niet. Er is een dieper maatschappelijk probleem.”