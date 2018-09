ANBO: pensioenakkoord blijft zorgenkindje

ANBO, de grootste belangenbehartiger voor senioren, blijft bezorgd over het bereikte akkoord over de pensioenopbouw. „De regeling is minder slecht dan het eerste voorstel van het kabinet. Maar het is nu het zorgenkindje van werknemers die pensioen opbouwen”, zei directeur Liane den Haan woensdag in een reactie.