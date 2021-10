Vives-hogeschool in Kortrijk afgesloten na melding gewapende man

Door Geoffrey Sabbe en Michaël Temmerman Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Kortrijk - De campus van de Vives-hogeschool in Kortrijk werd donderdagochtend in volledige lockdown geplaatst nadat er iets voor 10 bij de politie een melding was binnengekomen over een gewapende man.