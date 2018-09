Te koop: Amsterdams grachtenwater

Wie de flesjes koopt doet er goed aan de kleine lettertjes te lezen;´Niet om te drinken´.Voor een doosje gebottelde grachten moet vijftig euro neergeteld worden, zo meldt het Parool. Een Engelsman, werkzaam bij creatief bureau Iris, bedacht het bottelen en te koop aanbieden van de grachten in het kader van het vierhonderdjarig bestaan van de grachten."De flesjes zijn bedoeld om aandacht te genereren en niet om winst te maken.", zo zegt een woordvoerder tegenover het Parool. Kopers kunnen de flesjes op aanvraag laten vullen. Op het etiket staat een QR-code met de precieze plek van herkomst. VerkoopkanaalHet bureau is nog in onderhandeling met winkels voor het realiseren van een verkoopkanaal. Daarnaast bekijkt het bureau de mogelijkheden voor een verzendsysteem. Wie niet kan wachten, kan zich vervoegen bij het kantoor van het creatief bureau in de Jordaan.

1967Overigens is het niet de eerste keer dat het water uit de grachten te koop wordt aangeboden. In 1967 verkocht een creatieve ondernemer al 'Origineel Amsterdams Grachtenwater' aan toeristen. Voor een flesje hoefde men toen een stuk minder diep in de buidel te tasten. Voor het luttele bedrag van 2 gulden en 50 cent gingen de flesje over de toonbank.