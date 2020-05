Stil alarm NS welkome hulp

Eén op de tien van die reizigers trekt volgens NS aan de bel vanwege ’bedreigende coronagevallen’. Ⓒ Hollandse Hoogte

Utrecht - Het ’stille alarm’ dat NS drie weken geleden in de trein lanceerde voor reizigers om onveilige situaties via sms of Whatsapp te melden, is al 232 keer gebruikt. Zonder dat er veel ruchtbaarheid aan is gegeven en terwijl nu nog geen 10 procent van het normale aantal reizigers het ov pakt.