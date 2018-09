'Gewone' super(markt)foods

Allemaal leuk en aardig, maar deze zogenaamde superfoods hebben een aardig prijskaartje en zijn vaak enkel in biologische winkels te vinden. VROUW onderzocht voor jou hoe jij bij je lokale supermarkt de 'gewone’ en voordelige superfoods kunt inslaan.

Aardbeien

Deze vrolijke vruchtjes zitten bomvol vitamine C en antioxidanten die ervoor zorgen dat je geest scherp blijft.

Avocado

Met zijn crèmeachtige substantie en rijke smaak zijn avocado’s een gezonde vervanger voor kaas, mayonaise of boter.

Havermout

Havermout is een perfect middel om de dag mee te beginnen. Het is cholesterolverlagend en zit vol ijzer . Het papje geeft een verzadigd gevoel waardoor je minder snel zal snacken gedurende de dag.

Kool

Kool zit vol met vitamine K, dat ervoor zorgt dat je botten sterker worden. Uit verschillende onderzoeken wordt zelfs beweerd dat het zou helpen tegen borstkanker.

Pindakaas

In pindakaas zitten maar liefst 30 essentiële vitaminen en mineralen, zoals vitamine B en E die helpen bij het afvallen en het immuunsysteem optimaliseren. Wanneer je veel sport is pindakaas een ideale eiwitbron.

Tomaten in blik

Tomaten zijn rijk aan vitamine C, dat ervoor zorgt dat je huid strak blijft. De antioxidant lycopeen beschermt je huid tegen de zon. Je lichaam absorbeert lypoceen beter als de tomaten gekookt zijn, vandaar dat de blikvariant ideaal is.

Vetvrije ricotta

Iedereen kent de welbekende hüttenkäse die in diëten vaak wordt aangeraden , maar wist je dat in ricotta drie keer zoveel calcium zit? Laat de hüttenkäse daarom voortaan in de schappen liggen en vergrijp je aan deze variant, heerlijk op een crackertje voor tussendoor.

Volkoren pasta

Wanneer je drie keer per dag een portie neemt van volkoren granen (zoals volkoren pasta) kan dit het risico op een hartziektes verlagen en diabetes 2 voorkomen.

Zalm in blik

Een blikje wilde zalm bevat ongeveer 1,100 mg omega-3 veten die goed zijn voor je hersenen en hart.Er zit ook veel vitamine D in, dat zorgt voor gezonde en sterke botten.

Zoete aardappel

Een zoete aardappel bestaat uit ongeveer vier gram vezels en je verteert ze langzamer dan de normale aardappel. Je bent zo een paar uur verzadigd en minder snel geneigd naar een reep chocola te grijpen.