71-jarige Nederlander omgekomen in Duitsland door motorongeval

Een 71-jarige Nederlander is in het zuiden van Duitsland omgekomen bij een motorongeluk op de weg, foto ter illustratie. Ⓒ ANP / dpa Picture-Alliance

INGOLSTADT - Een 71-jarige Nederlander is zaterdag in een ziekenhuis in Ingolstadt overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een motorongeval donderdag. Hij kwam in de omgeving van de Zuid-Duitse stad op een provinciale weg in botsing met een vrachtwagen, melden lokale media.