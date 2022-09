Braziliaanse krijgt tweeling, alleen hebben de baby’s verschillende vaders

Hoe kan dat? De tweeling had twee verschillende vaders. Ze herinnerde zich al snel dat ze op een dag seks had gehad met twee mannen. En beide keren leidde dat tot een succesvolle bevruchting. Toen zij ook de andere man een dna-test liet doen, was het glashelder. De tweeling had elk een eigen vader. De vrouw, die liever anoniem wil blijven, liet aan de lokale tv-zender weten dat de kinderen kerngezond zijn en dat een van de twee vaders de tweeling heeft erkend.

Tegen de Braziliaanse nieuwsite Globo stelt haar arts Túlio Franco dat dit enorm zeldzaam is. „Een op de miljoen keer”, aldus de arts. De wetenschappelijke term voor dit voorval is heteropaternale superfecundatie. Dat wil zeggen dat een vrouw tegelijkertijd zwanger is van twee verschillende mannen. Dit kan alleen als er tijdens de ovulatie twee eitjes vrijkomen én zij kort na elkaar bevrucht worden. Precies wat er dus gebeurde bij deze 19-jarige Braziliaanse.