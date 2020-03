43 coronapatiënten overleden, 573 nieuwe besmettingen

Daarnaast is het aantal besmettingen met 573 toegenomen tot een totaal van 4204. De meeste positief geteste mensen wonen in Noord-Brabant. Het gaat om 1404 personen. Daarna zijn er ook veel besmettingen in Zuid-Holland (585) en Noord-Holland (535) ten opzichte van andere provincies.

Volgens de laatste update van de Nationale Intensive Care Evaluatie, die continu nieuwe informatie krijgt over de situatie in ziekenhuizen, liggen er momenteel 327 personen met de longziekte Covid-19 op de intensive care in het ziekenhuis.

Het RIVM gaat ervan uit dat meer mensen besmet zijn met het coronavirus dan nu bekend is. Niet iedereen wordt meer getest.

Aantal nieuwe besmettingen iets gedaald

Het aantal nieuwe besmettingen ligt zondag iets later dan zaterdag. Zaterdag werden er 637 nieuwe besmettingen gemeld door het RIVM. Het aantal personen dat overleed ligt zondag iets hoger dan zaterdag: zaterdag overleden 30 patiënten.

