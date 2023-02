Prinses Beatrix geopereerd na polsbreuk door skiën

Verder verkeert prinses Beatrix „in goede gezondheid” en ze zal thuis op kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche van haar breuk herstellen, aldus de RVD. Door de breuk wordt het bezoek van prinses Beatrix aan de viering van het 160-jarig bestaan van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek op vrijdag 24 februari uitgesteld.

De prinses is een fervent skiër en is geregeld op de piste te vinden. Samen met haar familie is ze vaak in het Oostenrijkse skioord Lech, de plek waar voorheen ook het jaarlijkse fotomoment voor de pers werd gehouden.