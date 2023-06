Brand op vrachtschip in Dordrecht, brandweer waarschuwt omwonenden

DORDRECHT - Op een aangemeerd vrachtschip in Dordrecht is vrijdagavond brand uitgebroken. De brand is ontstaan tijdens het laden van schroot, en woedt zowel op de kade als op het schip, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio.