Thuisbezorgd.nl weer online na cyberaanval

AMSTERDAM - Mensen kunnen weer maaltijden bestellen via Thuisbezorgd.nl. De veelgebruikte site werd woensdag aangevallen. Daardoor kregen aangesloten restaurants geen bevestiging dat de klant had betaald voor een bestelling. Moederbedrijf Takeaway.com denkt dat de aanval gevolgen had voor „zo’n honderdduizend bestellingen in Nederland en een veelvoud daarvan in Europa. Ongetwijfeld zullen er mensen nog wel doorgekomen zijn, maar het overgrote deel ondervond problemen”, aldus een woordvoerder.