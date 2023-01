Reizigers uit China nemen testen graag aan, geen controle op gebruik

„Het was al omgeroepen in het vliegtuig, dus de meesten namen het vrij gelaten aan. Een handjevol bedankte vriendelijk voor de testen”, aldus een woordvoerster van de GGD Kennemerland.

Medewerkers delen vanaf woensdag bij de gate op Schiphol twee gratis zelftesten en een flyer uit aan passagiers die een directe vlucht naar Nederland hebben genomen. Mensen die een overstap hebben kunnen doorlopen, anderen krijgen de testen aangeboden. Ze zijn niet verplicht die aan te pakken.

„De bedoeling is dat ze de test vervolgens uitvoeren op hun plaats van bestemming”, aldus een woordvoerster. Bijvoorbeeld op hun hotelkamer. De GGD kan dus niet controleren of mensen daadwerkelijk de test doen, of dat ze de testen uit beleefdheid aannemen en vervolgens ongebruikt laten.

Ook is daarmee niet duidelijk of mensen zich houden aan eventuele maatregelen die bij een positieve test horen. Mensen die corona hebben krijgen het advies om vijf dagen binnen te blijven en pas als ze klachtenvrij zijn weer naar buiten te gaan, maar niemand controleert zoiets. Ook komen deze mensen niet in de RIVM-statistieken terecht zolang ze niet naar een officiële teststraat gaan.

Vanwege de enorme coronagolf die China overspoelt is de roep om maatregelen toegenomen. De vrees bestaat dat, zeker nu vanaf komend weekend de inreisregels naar China zijn versoepeld, reizigers met corona naar Europa reizen. Europa heeft echter geen stok om mee te slaan, aangezien volksgezondheid een aangelegenheid is van de afzonderlijke lidstaten. Vandaar dat andere landen al hebben gekozen voor bijvoorbeeld een testplicht, terwijl Nederland het houdt bij het al lopende onderzoek naar rioolwater en de gratis zelftesten. Daardoor dreigt een lappendeken aan maatregelen te ontstaan.

Waarom sommigen de testen weigerden is niet duidelijk. De GGD Kennemerland rekent op 10 tot 12 vluchten per week. „Dus zulke aantallen zijn het allemaal niet.”