Vertraging? Geen straf!

John F. Kennedy Airport, New York

Dat de terminals van het drukste vliegveld van New York prachtig zijn, is al een goede reden om hier eens lekker lang rond te lopen. Elke terminal is eigenlijk een vliegveld op zich, als onderdeel van het gigantische complex dat JFK is. Er zijn meer dan genoeg hippe restaurants om heerlijk te eten terwijl je wacht op je vlucht. Maar het mooiste van dit vliegveld is dat je vrij snel in de wereldstad New York kunt komen met de trein, metro of taxi. En als je eenmaal in de Big Apple bent, is het moeilijk genoeg om jezelf te overtuigen dat je toch echt weer terug naar de luchthaven moet.

Hong Kong International Airport

Als je de afgelopen 12 jaar al acht keer bent uitgeroepen tot beste vliegveld ter wereld, zul je wel iets goed doen. En inderdaad, deze luchthaven in Hong Kong biedt alle faciliteiten die je maar kunt wensen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een IMAX-bioscoop, een golfbaan met negen holes en een iSports simulator? Ook op culinair gebied word je hier goed verwend. Naast restaurants met Michelinsterren zijn er ook talloze restaurants waar je de heerlijkste lokale gerechten kunt proberen.

Heathrow Airport, Londen

Hou je van shoppen en dan vooral tax free? Dan is Heathrow een perfect vliegveld voor je. Het aanbod qua producten en winkels is enorm en de service die geboden wordt is onovertroffen. Grijp je kans en bezoek Harrods, het populairste warenhuis ter wereld. Kunstliefhebbers zitten hier ook goed, want er zijn onder andere beeldhouwwerken van opkomende Britse kunstenaars te bewonderen.

Menara International Airport, Marrakech

Uren om je heen kijken terwijl je vertraging hebt, dat doe je op vliegveld Marrakech Ménara met plezier. Traditionele Islamitische architectuurstijlen worden hier gecombineerd met moderne invloeden. Dat resulteert in prachtige lichte kleuren, diamantvormen en Arabische lijnpatronen. Dankzij architectenbureau E2A wacht je hier graag op je aansluitende vlucht.

Flughafen München Franz Josef Strauß

Bij vertraging in München kun je een bezoek brengen aan de eigen bierbrouwerij van het vliegveld. Als je even wilt slapen of werken, maar je vindt zo’n luchthavenbankje maar niks, dan kun je terecht in de Napcabs. Dit zijn ingenieuze cabines waar je voor 10 euro per uur rustig kunt slapen of werken. Er is een slaapgedeelte, een flat-screen TV, een bureau en een internetverbinding aanwezig.

Bron: Blog.tix.nl