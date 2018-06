Ontkomen aan alimentatieplicht

Vaak wil ieder zijn eigen pensioen bij een scheiding houden en niet met een pensioengat achterblijven. De wetgever staat toe dat dit allemaal geregeld kan worden in huwelijksvoorwaarden. Hoe minder het stel bij uit elkaar gaan moet delen, hoe kouder die voorwaarden zijn. Daar komt de term koude uitsluiting vandaan.

Maar gek genoeg staat de wetgever niet toe dat in diezelfde huwelijksvoorwaarden al wordt opgenomen dat er ook geen recht zal bestaan op alimentatie. Ineens zijn de toekomstige echtgenoten kennelijk niet meer capabel om goed hun financiële belangen in de gaten te houden en voor zichzelf op te komen.

Er is vorig jaar in de Tweede kamer wel een voorstel gedaan om op dit punt de wet te veranderen en de contractsvrijheid en de wilsbekwaamheid van de echtgenoten te erkennen. Tot het moment dat hier een wetswijziging uit voort is gekomen moeten de stellen het doen met de regel dat ze alleen kunnen afzien van alimentatie als dat gebeurt in “het kader van de echtscheiding”, dus in het convenant. Onlangs bleek dat weer uit een rechterlijke uitspraak.

In de voorwaarden die partijen waren aangegaan voor het wisselen van het ja-woord was opgenomen dat zij niets zouden delen bij een eventuele scheiding en dat er ook geen alimentatie betaald hoefde te worden, het zogeheten nihil-beding. De rechter oordeelde bij de echtscheiding echter dat dit nihil-beding nietig was en dat er wel een plicht was om alimentatie te betalen.