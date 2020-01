Abortusmoord: verdachte Dennis van E. wilde geen jongetje

Dennis van E. en slachtoffer Patricia Dos Santos. Ⓒ Screendump

Amsterdam - Patricia Dos Santos kwam al met zwaar gemoed naar Nederland. De zwangere Braziliaanse wist dat haar vriend Dennis van E. hun zoontje niet wilde. „Als ik dit had geweten, was ik hier nooit naartoe gegaan”, liet zij haar zus Fabiana weten. Een maand later was Patricia dood. Een mix van zes abortuspillen, mdma, ketamine, cocaïne en alcohol liet haar baarmoeder scheuren. Het ongeboren kindje overleed ook.