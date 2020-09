Trump: benoeming nieuwe rechter zal voor verkiezingen rond zijn

De benoemingsprocedure staat onder leiding van senator Lindsey Graham, de Republikeinse voorzitter van de justitiecommissie.

De president heeft tijdens zijn ambtstermijn al twee andere opperrechters benoemd. Zij worden voor het leven aangesteld en beslissen over gevoelige kwesties. Als Trump ook de opvolging van Ginsburg rond krijgt, hebben de rechters die als conservatief worden gezien in het hoogste hof van de VS een meerderheid van 6 tegen 3.

De kandidaat van Trump moet nog worden goedgekeurd door de Senaat, maar daar hebben zijn Republikeinen een meerderheid. Voor hen staat veel op het spel. Ze lopen in november het risico zowel hun meerderheid in de Senaat als het Witte Huis te verliezen. Dan zou de kans zijn verkeken om nog een conservatieve opperrechter te benoemen.

’Na verkiezingen’

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft de Amerikaanse Senaat opgeroepen om de nominatie van Barrett pas na de verkiezingen van 3 november in behandeling te nemen. „De Senaat moet pas stemmen nadat het Amerikaanse volk heeft gestemd”, schreef Biden op Twitter kort nadat president Donald Trump de nominatie van Barrett voor het Hooggerechtshof officieel bekendmaakte.

De Democraten staan lijnrecht tegenover de partij van Trump als het gaat om de gezondheidszorg. „Trump heeft de afgelopen vier jaar twee keer geprobeerd om Obamacare af te schaffen en hield het Hooggerechtshof dat tegen. Zelfs nu, midden in de coronapandemie wil de regering Trump dat het Hooggerechtshof de zorgwet als ongrondwettelijk bestempelt en mensen die al iets mankeren uitsluit voor een verzekering.”

Volgens Biden is het duidelijk dat wanneer Barrett toetreedt tot het hoogste Amerikaanse rechtscollege, zij zal stemmen voor afschaffing van de zorgwet.