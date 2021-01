’Recht op thuiswerken snel regelen’

„We wilden het recht om thuis te werken al vastleggen”, zegt D66-Kamerlid Steven van Weyenberg. „Maar de aanhoudende coronacrisis maant ons tot spoed.” Hij erkent dat lang niet iedereen thuiswerken prettig vindt. „Sommigen zijn er heel erg klaar mee. Maar het is in deze omstandigheden vooral veilig.”

De meeste bedrijven en organisaties geven volgens GL-Kamerlid Paul Smeulders wel het goede voorbeeld door mensen thuis te laten werken wanneer hun werkzaamheden dat toelaten. „Toch zijn er te veel werkgevers die hun personeel weer naar kantoor laten komen”, vindt hij.

Door de wetswijziging die D66 en GL voorstellen, kunnen werkgevers een verzoek tot thuiswerken straks alleen wegens „zwaarwegende bedrijfsbelangen” afwijzen. De partijen hebben de Raad van State gevraagd met spoed naar hun voorstel te kijken, zodat het kan worden ingediend bij de Tweede Kamer.

„Iedere inspanning om de verspreiding van het coronavirus verder tegen te gaan, hoe groot of klein ook, is waardevol”, aldus de Kamerleden. „Dit wetsvoorstel kan hier ook een bijdrage aan leveren. Daarom willen we dit met spoed behandelen.”