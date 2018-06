Militairen beloven trouw aan Kim Jong-un

Dinsdag is het 2 jaar geleden dat de 30-jarige Kim de stalinistische dictatuur van zijn vader Kim Jong-il erfde. Afgelopen week liet Kim een oom executeren. De oom, Jang Song-thaek (67), gold als zijn mentor en de tweede man van het regime.

De dood van oom Jang zou duiden op een machtsstrijd. In het weekeinde trok Kim Jong-un volgens KCNA het hele land door en liet zich onder meer zien en in beeld brengen op een militair ontwikkelingscentrum en in een luxe ski-oord en een pakhuis met vis voor militairen.