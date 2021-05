LIVE | Keijzer: resultaten Field Labs over concerten zijn positief

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien. Bekijk hier het coronanieuws van dinsdag 18 mei.

Nieuwe versoepelingen van coronamaatregelen gaan in

Prinses Margriet heropent Artis dat vijf maanden gesloten was

Ondergedoken Belgische viroloog Marc Van Ranst noemt Willem Engel ’mafkees’

Kabinet is de mist ingegaan bij uitgeven miljarden tijdens coronacrisis

Bandlid IJslandse songfestivalinzending positief getest

23.45 - Keijzer: resultaten Field Labs over concerten zijn positief

De resultaten van de zogenoemde Field Labs, waarbij is geëxperimenteerd met evenementen zoals concerten en festivals, zijn positief. Met aanvullende maatregelen, zoals testen vooraf, zouden dit soort evenementen waarbij mensen niet op hun plaats hoeven te zitten in de nabije toekomst veilig georganiseerd worden. Dat zei staatssecretaris Mona Keijzer woensdag bij het RTL-programma Beau.

Keijzer benadrukte dat er eerst nog wel advies moet worden gevraagd aan het Outbreak Management Team over de conclusies van de Field Labs. Pas als het OMT ook zegt dat het veilig kan, kan er worden gekeken of concerten en evenementen weer mogelijk zijn met volledig publiek.

Daarvoor moeten dan wel de besmettingen en de ziekenhuisbezetting eerst verder dalen, tot het tweede niveau, 'zorgelijk'. Dat houdt in dat er per 100.000 inwoners 35 tot 100 besmettingen in een week worden gemeld. In de ziekenhuizen mogen op weekbasis niet meer dan 16 opnames zijn. Die beide waarden liggen nu nog een stuk hoger.

18.40 - Kamervoorzitter benadrukt: iedereen moet coronaregels opvolgen

De coronaregels in de Tweede Kamer gelden voor iedereen. Dat benadrukt voorzitter Vera Bergkamp in een brief aan de leden van het parlement, waarin een nieuwe set huisregels uiteen wordt gezet. Iedereen wordt geacht anderhalve meter afstand houden en een mondkapje is verplicht in de openbare gedeelten van het Kamergebouw, aldus Bergkamp.

De brief lijkt een boodschap aan het adres van de parlementariërs van Forum voor Democratie. Medewerkers van de Kamer hadden zich beklaagd over het gedrag van leden van de partij, die het nut van mondkapjes betwisten en die niet willen dragen. Ook bewaren ze geen anderhalve meter afstand tot anderen.

Bergkamp stuurt de brief namens het Presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer. Aanleiding voor de huisregels „zijn de zorgen van het Presidium - die ook door verschillende Kamerbewoners en publiek zijn geuit - over het niet goed genoeg naleven van de maatregelen”, schrijft ze.

Kamerbewoners die zich niet aan de regels houden, zullen daarop worden aangesproken. „Bij herhaaldelijke overtredingen volgt een schriftelijke waarschuwing”, aldus Bergkamp. „Indien het nodig is om anderen te beschermen, in het bijzonder de medewerkers van de Kamer”, kunnen diensten van bodes of bijvoorbeeld restaurantmedewerkers worden aangepast of afgeschaald.

17.44 - Twittergesprek viroloog Van Ranst en Engel komt in bushokjes

Alexander Klöpping gaat ervoor zorgen dat een gesprek op Twitter tussen de Belgische viroloog Marc van Ranst en Viruswaarheid-voorman Willem Engel wordt afgedrukt en in bushokjes komt te hangen. In het gesprek wijst Van Ranst, op dit moment ondergedoken, Engel terecht op het feit dat hij geen viroloog is en daarom „geen flying fuck” geeft om wat hij „uitkraamt.”

Klöpping, oprichter van het journalistieke platform Blendle, vroeg na het zien van het gesprek aan zijn volgers op Twitter wie er zou meedoen als hij een crowdfundingcampagne zou opzetten om het gesprek op zogenoemde abri’s te zetten. Daar werd dusdanig enthousiast op gereageerd dat hij de daad bij het woord voegde. Het streefbedrag van 2000 euro werd binnen ongeveer een half uur tijd gehaald.

In het gesprek op Twitter, dat volgens Klöpping „het grootst mogelijke publiek” verdient, zegt Engel dat Van Ranst een aandeel heeft in de „angstpandemie.” De viroloog zit met zijn gezin ondergedoken omdat een voortvluchtige extreemrechtse beroepsmilitair hem heeft bedreigd. Hoewel Engel geen voorstander is van het bedreigen van wie dan ook, stelt hij dat Van Ranst het zo bont heeft gemaakt „dat hij nu extreem gehaat is.”

Van Ranst reageert vervolgens op Engel: „Wanneer we ooit geconfronteerd worden met een salsapandemie, ga ik met veel plezier luisteren naar wat jij als dansleraar te zeggen hebt.” Maar op dit moment zegt de Belg niets te geven om wat Engel uitkraamt „en Nederland zou dat best ook niet doen”, aldus de Belg.

14.21 - Gaan middelbare scholen weer open zonder 1,5 meter?

Het kabinet buigt zich zaterdag over de vraag of het voortgezet onderwijs weer helemaal open kan, zonder dat leerlingen 1,5 meter afstand hoeven te bewaren. Dat zei coronaminister Hugo de Jonge woensdag.

Leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen nu nog beperkt fysiek les. Alleen voor eindexamenleerlingen zijn de beperkingen van de baan, de rest van de scholieren kunnen nog maar beperkt naar school.

Aan het Outbreak Management Team (OMT) is gevraagd of op middelbare scholen, en onder welke voorwaarden, de nog geldende restricties kunnen worden opgeheven. Dat advies ligt er als het goed is aan het einde van de week, zodat er zaterdag over kan worden gesproken, aldus De Jonge.

De volgende stap in het openingsplan van het kabinet is voorzien voor 9 juni. De Jonge erkent dat de cijfers nu fors dalen, maar waarschuwt voor al te veel optimisme. Vergeleken met andere Europese landen „staan we er nog niet al te best op”, aldus de minister. Daarnaast moeten er de komende tijd nog veel uitgestelde operaties worden ingehaald. „Als we een zorgeloze zomer willen, moeten de cijfers heel rap blijven dalen.”

12.33 - Vijf nieuwe sneltesters ingeloot voor afnemen toegangstesten

Vijf nieuwe bedrijven gaan vanaf juni voor Stichting Open Nederland (SON) extra sneltests afnemen die toegang bieden tot allerlei evenementen, activiteiten en attracties. Samen met een Duits bedrijf dat nu in Midden-Nederland al gratis sneltestcapaciteit verzorgt, moeten zij garant staan voor 105.000 sneltests per dag.

Daarmee kunnen er vanaf juni dagelijks 225.000 sneltests per dag worden afgenomen. Sinds dinsdag zijn de testlocaties van zeven testaanbieders die vorige maand werden ingeloot operationeel. Zij verzorgen nu samen 120.000 tests per dag. In juli wil het kabinet dagelijks 400.000 sneltests kunnen afnemen. Om dat aantal te halen zullen ook XL-teststraten worden ingezet.

Op de tweede openbare aanbesteding reageerden 22 partijen, waarvan veertien aan de gestelde voorwaarden voldeden. Zo moesten gegadigden aantoonbare testervaring hebben en hun digitale infrastructuur op orde hebben. Omdat er voor alle zeven regio’s waarin SON het land opdeelde meerdere partijen geschikt bleken, werd door een notaris geloot.

De nieuwe aanbieders zijn Alegria Health (Noord-Nederland), Esculink (Oost-Nederland, deel Noord-Holland), Speed Covid Test (Haaglanden, Hollands Midden), Virusspeedcheck (deel Brabant, deel Gelderland, Limburg) en Hestia (deel Brabant, Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid). Het Duitse Ecolog gaat zijn testcapaciteit in Midden-Nederland, waar het al actief is, vergroten.

11.43 - Kabinet stak vorig jaar bijna 9 miljoen euro in coronacampagnes

Voor de coronaspotjes op televisie, radio en online heeft het kabinet vorig jaar bijna 9 miljoen euro uitgetrokken. De campagne „Alleen samen krijgen we corona onder controle” was daarmee de duurste overheidscampagne van afgelopen jaar.

In totaal besteedde de rijksoverheid vorig jaar 33,2 miljoen euro aan in totaal 27 voorlichtingscampagnes. In 2019 was dat 32,2 miljoen euro voor 35 campagnes in de media. Door corona werden sommige uitgesteld, of vervielen zelfs helemaal.

In de evaluatie staat dat 2020 een „atypisch campagnejaar” was, met de noodzaak tot „hoge mediabestedingen.” Niet alleen de coronacampagne was een uitschieter, ook voor de voorlichting over het nieuwe donorregister werd met bijna 3,5 miljoen relatief veel geld uitgetrokken.

Nu er coronaregels zijn versoepeld, komt de Rijksoverheid vanaf woensdag met nieuwe spots. Die draaien vooral om het naleven van de basisregels: handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten.

11.16 - Macron viert versoepeling coronaregels met koffie op het terras

De Franse president Emmanuel Macron heeft de versoepeling van de coronaregels woensdag gevierd met een kop koffie op een terras in de buurt van zijn werkplek. Macron is samen met premier Jean Castex te zien op een video op het Twitteraccount van de president.

„Hier zijn we! Terrassen, musea, bioscopen en theaters. We herontdekken de dingen die het leven mooi maken. Maar wel met respect voor de geldende regels”, schrijft de president bij de video op Twitter.

In heel Frankrijk waren mensen blij om weer van de vrijheden te genieten. Horeca, musea, bioscopen en theaters zijn zes maanden dicht geweest vanwege de coronamaatregelen in Frankrijk. Het is de bedoeling dat op 30 juni de samenleving weer volledig wordt heropend.

11.01 - Indiase coronavariant nu acht keer in Nederland aangetroffen

De Indiase variant van het coronavirus is tot dusver acht keer in Nederland aangetroffen, meldt het RIVM. Bij de laatste melding van het instituut was dat nog vier keer.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoekt wekelijks ongeveer 1500 willekeurige monsters van het virus, die worden aangeleverd door laboratoria uit heel Nederland. In totaal zijn uit de willekeurige steekproeven 20.175 monsters geanalyseerd. Het overgrote deel van die monsters bevatte de Britse variant.

De Braziliaanse variant van het virus is tot nu toe 169 keer in Nederland opgedoken en de Zuid-Afrikaanse variant 394 keer.

10.22 - Met ’boekenmandje’ en mondkapje weer naar de bieb

Naar de bieb om een boek voor een regenachtige dag uit te zoeken? Vanaf donderdag kan het weer. Dan gaan de bibliotheken na een maandenlange sluiting wegens corona weer open en zijn bezoekers weer welkom. Wel moeten ze zich strikt houden aan de coronamaatregelen, zoals een mondkapje en het gebruik van een ’boekenmandje’.

„We kunnen één persoon per 25 vierkante meter toelaten. Bij de ingang liggen toegangsitems zoals een mandje die bezoekers moeten meenemen. Als de mandjes op zijn kan er even niemand meer bij”, aldus Toon Kets van de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB). ”’We houden ons strikt aan de regels. Dus niet meer mensen binnen dan is toegestaan en met mondkapje. Ook moeten ze zich laten registreren. We willen niet dat er in een bibliotheek een corona-uitbarsting komt”, aldus Kets.

De bezoekers die met hun mandje langs de boekenkasten willen snuffelen kunnen gewoon naar binnen. Mensen die in de bieb willen studeren op een studieplek moeten wel van tevoren reserveren. Als ze eenmaal op hun werkplek zitten kan het mondkapje af.

09.32 - Prijsvrij neemt D-reizen over

Prijsvrij neemt een deel van de winkels van D-reizen over. Dat meldt topman Marc van Deursen aan De Telegraaf. Het gaat om circa honderd tot 150 winkels.

Lees meer...

07.07 - India meldt ruim 4500 nieuwe coronadoden, hoogste aantal tot nu toe

Het Indiase ministerie van Gezondheid meldt woensdag 4529 nieuwe coronadoden, het hoogst aantal doden door het virus in een etmaal in het land tot nu toe. Ook heeft India 267.334 nieuwe besmettingen vastgesteld.

Het totale dodental komt met de nieuwe cijfers op 283.248. De besmettingen zijn de 25,5 miljoen gepasseerd. India ging dinsdag voorbij de 25 miljoen besmettingen. Het land telt het op één na hoogste aantal bevestigde besmettingen ter wereld, na de Verenigde Staten. Het dodental is het op twee na hoogste, na de Verenigde Staten en Brazilië.

Experts vermoeden dat het werkelijke aantal besmettingen en sterfgevallen aanzienlijk hoger ligt dan wordt gemeld. Ziekenhuizen in India staan zwaar onder druk sinds de uitbraak van de tweede coronagolf in het land. Tegelijkertijd zijn ook begraafplaatsen en crematoria overbelast.

6.01 - Rode Kruis gaat anderstaligen voorlichten over corona

Het Rode Kruis begint een voorlichtingscampagne in zes talen om mensen die niet of nauwelijks Nederlands spreken beter te informeren over corona. De informatie over testen, vaccins en preventie is in eerste instantie bedoeld voor arbeidsmigranten, vluchtelingen en migranten zonder papieren. Uit onderzoek van de hulporganisatie komt naar voren dat mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal extra kwetsbaar zijn tijdens deze coronapandemie.

„Iedereen in Nederland heeft recht op een vaccin. Maar niet iedereen krijgt dezelfde informatie. Op deze manier proberen we betrouwbare informatie toegankelijk te maken voor alle mensen”, zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis Nederland. Het Rode Kruis geeft niet alleen voorlichting maar is ter ondersteuning ook aanwezig op veel vaccinatie- en testlocaties.

De informatie komt op speciale internetpagina’s met animaties in het Engels (www.rodekruis.nl/english), Turks (www.rodekruis.nl/turkish), Arabisch (www.rodekruis.nl/arabic), Portugees (www.rodekruis.nl/portuguese), Chinees (www.rodekruis.nl/chinese) en Pools (www.rodekruis.nl/polish). Op deze pagina’s staan ook nummers van WhatsApp-hulplijnen in deze talen. Via de mobiele telefoon kunnen mensen die informatie makkelijk aan elkaar doorgeven.

Medewerkers van het Rode Kruis die via WhatsApp vragen beantwoorden, hebben gemerkt dat er bij mensen onduidelijkheid is over de coronavaccinatie. Ze weten bijvoorbeeld niet of en hoe ze in aanmerking komen voor vaccinatie. „Om het coronavirus onder controle te krijgen en te houden is het van belang dat iedereen in de samenleving op de hoogte is van de meest essentiële, betrouwbare informatie over corona en vaccinaties. Zodat iedereen gelijke toegang en mogelijkheden heeft om zich te laten vaccineren en zich veilig te voelen”, aldus Van Schaik.

03.31 - Frankrijk versoepelt meer coronaregels en opent terrassen

De Franse regering geeft woensdag gas in het programma om de coronabeperkingen stap voor stap op te heffen. De avondklok begint twee uur later en start dan om 21.00 uur en terrassen en niet-essentiële ondernemingen gaan weer open. Dat is weliswaar met beperkingen met betrekking tot het aantal mensen en de beschikbare oppervlakten.

Musea, bioscopen, bibliotheken, theaters, casino’s en concertzalen openen ook de deuren na bijna een half jaar gesloten te zijn geweest. Ze moeten wel werken op 35 procent van de normale capaciteit. Recreatieparken en dierentuinen ontsluiten ook. Er gelden maximale aantallen bezoekers of deelnemers, achthonderd mensen binnen of duizend buiten. Die maxima gelden ook voor sportevenementen.

De cafés en restaurant kunnen vanaf 9 juni onder voorwaarden ook binnen weer open en het aantal mensen dat bij sportwedstrijden of culturele evenementen en voorstellingen bijeen mag zijn gaat naar 5000. Voorts gaan overdekte sportgelegenheden ook weer open, kunnen er weer tentoonstellingen worden gehouden en mogen gezonde toeristen komen. De laatste dag van juni vervalt de avondklok helemaal en worden ook andere beperkingen van het samenzijn in publieke ruimten afgeschaft.

03.20 - Kabinet brengt verslag uit over uitgaven in coronajaar 2020

Het demissionaire kabinet presenteert woensdag het financieel jaarverslag over 2020, het jaar waarin door de coronapandemie de rijksbegroting al na drie maanden de prullenbak in kon. Tientallen miljarden euro’s werden extra uitgegeven om de economie te stutten en bedrijven en banen te redden.

De derde woensdag in mei staat in de Tweede Kamer sinds 2000 bekend als Verantwoordingsdag, en wordt ook wel ’gehaktdag’ genoemd. Niet alleen het kabinet doet een boekje open over het financiële reilen en zeilen op de verschillende departementen, ook de Algemene Rekenkamer geeft een oordeel over het gevoerde beleid.

De Rekenkamer neemt daarbij geen blad voor de mond. Vorig jaar kreeg minister Wopke Hoekstra (Financiën) een standje omdat in 2019 over een te groot deel van de rijksuitgaven onvoldoende verantwoording was afgelegd aan de Tweede Kamer. Het college waarschuwde daarbij dat ook de coronacrisis geen vrijbrief mag zijn om voorbij te gaan aan de controlerende taak van het parlement.

In voorgaande jaren had de Rekenkamer scherpe kritiek op onder meer de gebrekkige databeveiliging bij de overheid, de chaos bij de Belastingdienst en het gebrek aan slagkracht bij Defensie. Ook betwijfelde het college of extra uitgaven voor bijvoorbeeld verbetering van de luchtkwaliteit, of verlichting van de werkdruk in het onderwijs, wel goed terecht waren gekomen.