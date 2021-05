LIVE | Macron viert versoepeling coronaregels met koffie op het terras

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien. Bekijk hier het coronanieuws van dinsdag 18 mei.

Nieuwe versoepelingen van coronamaatregelen gaan in

11.16 - Macron viert versoepeling coronaregels met koffie op het terras

De Franse president Emmanuel Macron heeft de versoepeling van de coronaregels woensdag gevierd met een kop koffie op een terras in de buurt van zijn werkplek. Macron is samen met premier Jean Castex te zien op een video op het Twitteraccount van de president.

"Hier zijn we! Terrassen, musea, bioscopen en theaters. We herontdekken de dingen die het leven mooi maken. Maar wel met respect voor de geldende regels", schrijft de president bij de video op Twitter.

In heel Frankrijk waren mensen blij om weer van de vrijheden te genieten. Horeca, musea, bioscopen en theaters zijn zes maanden dicht geweest vanwege de coronamaatregelen in Frankrijk. Het is de bedoeling dat op 30 juni de samenleving weer volledig wordt heropend.

11.01 - Indiase coronavariant nu acht keer in Nederland aangetroffen

De Indiase variant van het coronavirus is tot dusver acht keer in Nederland aangetroffen, meldt het RIVM. Bij de laatste melding van het instituut was dat nog vier keer.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoekt wekelijks ongeveer 1500 willekeurige monsters van het virus, die worden aangeleverd door laboratoria uit heel Nederland. In totaal zijn uit de willekeurige steekproeven 20.175 monsters geanalyseerd. Het overgrote deel van die monsters bevatte de Britse variant.

De Braziliaanse variant van het virus is tot nu toe 169 keer in Nederland opgedoken en de Zuid-Afrikaanse variant 394 keer.

07.07 - India meldt ruim 4500 nieuwe coronadoden, hoogste aantal tot nu toe

Het Indiase ministerie van Gezondheid meldt woensdag 4529 nieuwe coronadoden, het hoogst aantal doden door het virus in een etmaal in het land tot nu toe. Ook heeft India 267.334 nieuwe besmettingen vastgesteld.

Het totale dodental komt met de nieuwe cijfers op 283.248. De besmettingen zijn de 25,5 miljoen gepasseerd. India ging dinsdag voorbij de 25 miljoen besmettingen. Het land telt het op één na hoogste aantal bevestigde besmettingen ter wereld, na de Verenigde Staten. Het dodental is het op twee na hoogste, na de Verenigde Staten en Brazilië.

Experts vermoeden dat het werkelijke aantal besmettingen en sterfgevallen aanzienlijk hoger ligt dan wordt gemeld. Ziekenhuizen in India staan zwaar onder druk sinds de uitbraak van de tweede coronagolf in het land. Tegelijkertijd zijn ook begraafplaatsen en crematoria overbelast.

6.01 - Rode Kruis gaat anderstaligen voorlichten over corona

Het Rode Kruis begint een voorlichtingscampagne in zes talen om mensen die niet of nauwelijks Nederlands spreken beter te informeren over corona. De informatie over testen, vaccins en preventie is in eerste instantie bedoeld voor arbeidsmigranten, vluchtelingen en migranten zonder papieren. Uit onderzoek van de hulporganisatie komt naar voren dat mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal extra kwetsbaar zijn tijdens deze coronapandemie.

„Iedereen in Nederland heeft recht op een vaccin. Maar niet iedereen krijgt dezelfde informatie. Op deze manier proberen we betrouwbare informatie toegankelijk te maken voor alle mensen”, zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis Nederland. Het Rode Kruis geeft niet alleen voorlichting maar is ter ondersteuning ook aanwezig op veel vaccinatie- en testlocaties.

De informatie komt op speciale internetpagina’s met animaties in het Engels (www.rodekruis.nl/english), Turks (www.rodekruis.nl/turkish), Arabisch (www.rodekruis.nl/arabic), Portugees (www.rodekruis.nl/portuguese), Chinees (www.rodekruis.nl/chinese) en Pools (www.rodekruis.nl/polish). Op deze pagina’s staan ook nummers van WhatsApp-hulplijnen in deze talen. Via de mobiele telefoon kunnen mensen die informatie makkelijk aan elkaar doorgeven.

Medewerkers van het Rode Kruis die via WhatsApp vragen beantwoorden, hebben gemerkt dat er bij mensen onduidelijkheid is over de coronavaccinatie. Ze weten bijvoorbeeld niet of en hoe ze in aanmerking komen voor vaccinatie. „Om het coronavirus onder controle te krijgen en te houden is het van belang dat iedereen in de samenleving op de hoogte is van de meest essentiële, betrouwbare informatie over corona en vaccinaties. Zodat iedereen gelijke toegang en mogelijkheden heeft om zich te laten vaccineren en zich veilig te voelen”, aldus Van Schaik.

03.31 - Frankrijk versoepelt meer coronaregels en opent terrassen

De Franse regering geeft woensdag gas in het programma om de coronabeperkingen stap voor stap op te heffen. De avondklok begint twee uur later en start dan om 21.00 uur en terrassen en niet-essentiële ondernemingen gaan weer open. Dat is weliswaar met beperkingen met betrekking tot het aantal mensen en de beschikbare oppervlakten.

Musea, bioscopen, bibliotheken, theaters, casino’s en concertzalen openen ook de deuren na bijna een half jaar gesloten te zijn geweest. Ze moeten wel werken op 35 procent van de normale capaciteit. Recreatieparken en dierentuinen ontsluiten ook. Er gelden maximale aantallen bezoekers of deelnemers, achthonderd mensen binnen of duizend buiten. Die maxima gelden ook voor sportevenementen.

De cafés en restaurant kunnen vanaf 9 juni onder voorwaarden ook binnen weer open en het aantal mensen dat bij sportwedstrijden of culturele evenementen en voorstellingen bijeen mag zijn gaat naar 5000. Voorts gaan overdekte sportgelegenheden ook weer open, kunnen er weer tentoonstellingen worden gehouden en mogen gezonde toeristen komen. De laatste dag van juni vervalt de avondklok helemaal en worden ook andere beperkingen van het samenzijn in publieke ruimten afgeschaft.

03.20 - Kabinet brengt verslag uit over uitgaven in coronajaar 2020

Het demissionaire kabinet presenteert woensdag het financieel jaarverslag over 2020, het jaar waarin door de coronapandemie de rijksbegroting al na drie maanden de prullenbak in kon. Tientallen miljarden euro’s werden extra uitgegeven om de economie te stutten en bedrijven en banen te redden.

De derde woensdag in mei staat in de Tweede Kamer sinds 2000 bekend als Verantwoordingsdag, en wordt ook wel ’gehaktdag’ genoemd. Niet alleen het kabinet doet een boekje open over het financiële reilen en zeilen op de verschillende departementen, ook de Algemene Rekenkamer geeft een oordeel over het gevoerde beleid.

De Rekenkamer neemt daarbij geen blad voor de mond. Vorig jaar kreeg minister Wopke Hoekstra (Financiën) een standje omdat in 2019 over een te groot deel van de rijksuitgaven onvoldoende verantwoording was afgelegd aan de Tweede Kamer. Het college waarschuwde daarbij dat ook de coronacrisis geen vrijbrief mag zijn om voorbij te gaan aan de controlerende taak van het parlement.

In voorgaande jaren had de Rekenkamer scherpe kritiek op onder meer de gebrekkige databeveiliging bij de overheid, de chaos bij de Belastingdienst en het gebrek aan slagkracht bij Defensie. Ook betwijfelde het college of extra uitgaven voor bijvoorbeeld verbetering van de luchtkwaliteit, of verlichting van de werkdruk in het onderwijs, wel goed terecht waren gekomen.