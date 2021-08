Russische miljonair denkt bruine beer neer te schieten, maar raakt dorpsgenoot

In de buurt van de vuilnisbelt in het dorpje Ozernovsky, in het uiterste oosten van Rusland, was opnieuw een beer gespot die de lokale bevolking zou bedreigen. De 55-jarige miljonair en politicus Igor Redkin wilde het beest wegjagen en besloot het vuur te openen, nadat hij vlak daarvoor ook al twee beren had weggejaagd.

„Ik schoot in de schemering op de beer”, zegt Redkin tegen Russische media, maar het vervolg zou hem zijn ontgaan. „Later hoorde ik dat een lokale bewoner rond dezelfde tijd in het gebied gewond was geraakt en in het ziekenhuis is overleden.”

Schuldbekentenis

Er werd een onderzoek ingesteld en de politicus nam al ontslag uit de partij van president Vladimir Poetin. Redkin zou bereid zijn om de straf die hij krijgt te aanvaarden. Hij heeft ook schuld bekend. Volgens Russische media staat de man, een hoge en steenrijke ambtenaar in het land, onder huisarrest. Hij schoot met een luxe jachtgeweer. „Hij was er zeker van dat hij een beer aan het neerschieten was, er waren geen mensen te zien”, zegt zijn advocaat.