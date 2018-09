Zeilers hoorden explosies

De commotie rondom de munitiedump vlak na de Tweede Wereldoorlog is in gang gezet door een reportage van EenVandaag. Donderdag liet Omrop Fryslân twee zeilers aan het woord die de explosies hoorden. Oorzaak zou een munitiestort met 500 Duitse granaten in de Waddenzee zijn, die op ongeveer dezelfde plek ligt als waar de zeilers de ontploffingen waarnamen.

Gedempte knal

“Het was een gedempte knal, duidelijk hoorbaar. Die werd kort daarna gevolgd door nog een tweede explosie. Het was voor ons onverklaarbaar”. Toen de zeilers de reportage over de munitiestort in de Waddenzee zagen namen ze contact op met de nieuwsorganisatie in Friesland. Zeiler Herbert Van der Veen. “Het was een ervaring alsof je onder vuur lag.”

Vergeten

De munitiestort tussen Ameland en Schiermonnikoog kwam opnieuw aan het licht na onderzoek door EenVandaag. De stort is in de loop vergeten geraakt, maar de 500 ton Duitse luchtafweergranaten en andere munitie die net na de Tweede Wereldoorlog zijn gedumpt liggen er nog steeds. Uit eerder onderzoek van Defensie lijkt de munitie onder meters zand te liggen, maar gerichte controle op de munitiestort ontbreekt.

Meetprogramma

Rijkswaterstaat, volgens Defensie verantwoordelijk voor het beheer van de Waddenzee, zegt geen opdracht in hun meetprogramma te hebben naar een munitiestort in de Waddenzee. Rijkswaterstaat meet alleen de diepte van de vaarwegen en de algemene waterkwaliteit in de Waddenzee.

Kamervragen

Er zijn op tien december jongstleden Kamervragen gesteld door de fractie van de SP over de kwestie. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat deelde vrijdag mee aan de Telegraaf Vaarkrant dat Rijkswaterstaat de beantwoording van die vragen afwacht. ,,Er is nu onduidelijk over de vraag wie verantwoordelijk, defensie of Rijkswaterstaat. De politiek moet daar eerst een uitspraak over doen en pas dan is er meer duidelijkheid.´´.

Reageer

Heeft u als watersporter soortgelijke ervaringen? Heeft u wel eens een explosie gehoord op de Waddenzee, of eventueel de Oosterschelde, waar ook munitie is gedumpt? En wat vindt u van deze discussie? Dat er voor de Belgische kust bij Knokke een kolossale hoeveelheid munitie ligt, weet iedereen. Maar wordt er in uw optiek wel genoeg gesproken over het gevaar van munitiedumps onder water in Nederland?