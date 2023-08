Advies: minstens zes partijen nodig in nieuwe coalitie Den Haag

Arie Slob heeft in de afgelopen weken als verkenner gekeken naar de mogelijkheden voor politieke samenwerking in Den Haag.

Een college met Hart voor Den Haag, VVD, Partij voor de Dieren, DENK, SP en ChristenUnie/SGP ligt misschien niet voor de hand, erkent Slob, maar heeft een meerderheid in de raad en vertegenwoordigt een groot deel van de Haagse samenleving. Zij zouden een „niet al te dik akkoord” kunnen vormen „met ruimte in de raad voor debat en voor bijdrages van fracties die niet in de coalitie zitten.” De andere optie, met negen partijen, bestaat uit de overgebleven coalitiepartijen aangevuld met vijf oppositiepartijen.

De coalitie van Den Haag kwam eind juni ten val nadat de VVD de samenwerking met D66, CDA, PvdA en GroenLinks had beëindigd. Dat gebeurde na een onrustige, ingelaste vergadering van de gemeenteraad over de manier waarop de coalitie zou moeten omgaan met Hart voor Den Haag, de partij van oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui. Zij werden in april vrijgesproken van corruptie en hun partij wil nu terug het college in. VVD, CDA en D66 waren bereid om daar met De Mos over te praten, maar PvdA en GroenLinks waren daar fel tegen. Vanwege de onrust werd Slob aangesteld als verkenner.

Slob keek tijdens zijn verkenning onder meer naar een college met alleen de drie grootste partijen: Hart voor Den Haag, D66 en VVD. D66 was bang dat de fractie in zo’n coalitie te veel zou moeten inleveren. Bovendien was het vertrouwen van D66 in de VVD beschadigd door de manier waarop het college ten val was gekomen. Hart voor Den Haag bood aan om ook GroenLinks op te nemen in die coalitie, maar die partij wil niet zonder de PvdA in een college. Landelijk werken de partijen al heel nauw samen, ze hebben bij de komende Kamerverkiezingen een gezamenlijke kandidatenlijst. „Dat is een te respecteren keuze en gezien landelijke ontwikkelingen begrijpelijk, maar het heeft wel gevolgen voor de coalitie”, aldus Slob.

Als Den Haag een nieuwe coalitie krijgt, wordt dat het vierde college in vijf jaar tijd.