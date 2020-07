Kroegeigenaar spant schrikdraad om bar voor social distancing

Volgens Jonny McFadden gaat het om „doodnormaal” schrikdraad dat je ook in een weiland kunt vinden. „We wonen in een landelijke omgeving. Iedereen hier weet wat schrikdraad is. Het houdt de schapen weg en de mensen ook.” Volgens de eigenaar heeft hij ermee geworsteld hoe hij social distancing kon doorvoeren in zijn kroeg, „omdat mensen veranderen als ze een drankje op hebben.”

The Star Inn is een kleine kroeg en het is niet mogelijk om binnen goed afstand van elkaar te houden. De bar bevindt zich naast een deur en mensen moeten zich langs elkaar heen wringen om te kunnen passeren.

Ⓒ REUTERS

McFadden vindt zijn actie erg geslaagd, zo laat hij weten aan Cornwall Live. Angst speelt volgens hem een grote rol bij het succes. „Mensen willen het niet aanraken om te kijken of het aanstaat of niet.” Het grootste deel van de tijd staat er overigens geen stroom op, maar dat kan wel degelijk worden aangezet, zo benadrukt hij. En daar is de brouwerij waar de kroeg onder valt niet zo blij mee. „We zijn in gesprek met Jonny over een plan om het hek te vervangen voor meer traditionele veiligheidsmaatregelen.”