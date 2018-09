Villadorp woest om drone

Quote legde vanuit de lucht de stulpjes van onder anderen vastgoedmagnaten Hans van Veggel en Jan du Chatenier op de gevoelige plaat. Die laatste probeerde de drone uit de lucht te slaan toen hij in de gaten kreeg dat het onbemande vliegtuigje boven zijn huis zweefde. Ook deden diverse bewoners aangifte bij de politie. Die concludeert dat de actie van het magazine niet in strijd is met de wet. Boven Wassenaar geldt weliswaar een vliegverbod, maar dat geldt niet voor drones.

Volgens Quote zijn bij de redactie bedreigingen binnengekomen. De journalisten zijn gewaarschuwd bij een volgend bezoek aan het dorp 'extra voorzichtig te zijn met oversteken.'