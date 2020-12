Overleden vrouw in Tilburgse woning, man opgepakt

De andere persoon in de woning is gearresteerd omdat ’de omstandigheden nog onduidelijk zijn’. Ⓒ MaRicMedia

TILBURG - In een woning in Tilburg is maandagochtend vroeg een dode vrouw aangetroffen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. De politie heeft een man als verdachte opgepakt die in het huis aan de Mozartlaan was. Wat de relatie is tussen de man en het slachtoffer is niet bekend.