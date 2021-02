Eén week verschil: zo groot is het contrast in het weer

De eerste officiële zachte dag van het jaar is een feit. Om 13.10 uur bereikte het kwik in De Bilt de 15 graden, meldt Weer.nl. Het verschil met een week geleden is groot: toen vroor het in De Bilt nog meer dan 10 graden.

Omdat het nog winter is, wordt er niet gesproken van een lentedag, maar van een zachte dag. Deze valt nu 2,5 weken eerder dan gemiddeld.

Zaterdagmiddag kan de temperatuur oplopen tot 17 graden, in het zuidoosten zelfs tot 19 graden.

Aan het Spaarne in het centrum van Haarlem was het een week geleden erg druk: er waren tal van restaurants die besloten chocolademelk en koffie te verkopen, er waren veel schaatsers op het ijs en zo nu en dan moest er een stap opzij worden gedaan vanwege een passerende slee.

Een week geleden was het nog hartje winter in Haarlem:

Zaterdag is dat wel anders: om 13.15 uur is het al 14 graden en straalt de zon. Aan het water zitten mensen te genieten van de eerste lentegeuren en -kleuren.

Zo laat de lente zich zaterdag zien in de Noord-Hollandse hoofdstad: