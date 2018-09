Democraten hopen op Republikeinen in Senaat

„We worstelen er nog steeds mee in de Amerikaanse Senaat”, zei Durbin. „We moeten nog acht Republikeinen meekrijgen. Van onze kant hebben we genoeg mandaat, maar we hebben ook van de Repubikeinen steun nodig om dit akkoord goed te keuren.”

De Senaat zal de komende dagen over het voorstel stemmen voordat het Amerikaanse Congres met kerstreces gaat.