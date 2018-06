Onduidelijkheid rond miljoenenblunder Amsterdam

Duizenden mensen in de bijstand ontvingen deze week grote bedragen op hun rekening. Een crisisteam van de gemeente probeert het geld terug te krijgen, maar volgens AT5 is het nog onduidelijk of dat bij iedereen gaat lukken. In sommige gevallen lukte het de bedragen via de banken automatisch terug te vorderen. Sommige mensen staan daardoor diep in het rood.

,,Om te voorkomen dat het misloopt in mijn administratie heb ik het op mijn spaarrekening gezet. Dan zie ik gisterenavond dat het zomaar van mijn rekening af is. Ik sta 23000 euro in de min'', zei een gedupeerde zaterdag tegen de Amsterdamse omroep.