PvdA’ers hekelen zwijgzaamheid partijtop over Gijs van Dijk

Meer PvdA’ers zijn ontevreden over de houding van de partijtop. Afgelopen vrijdag onthulde HP/De Tijd dat partijvoorzitter Sent persoonlijk invloed uitoefende op de conclusies van een onderzoeksbureau dat keek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag door Van Dijk. Sent zei in een telefoongesprek: „Ik heb Bezemer en Schubad (het onderzoeksbureau, red.) opdracht gegeven: schrijf een samenvatting die getrouw is aan het rapport én waarmee we voldoende basis hebben om tot een sanctie over te gaan.”

Die sanctie – een openbare berisping, waarop Van Dijk uit de Tweede Kamer stapte – was onterecht, zegt een interne beroepscommissie van de PvdA. Volgens de commissie moet het besluit om Van Dijk te berispen, worden vernietigd. Maar dat weigert Sent: „Deze mening delen wij niet”, meldde ze dinsdag.

’Buikpijn’

Op het artikel in HP/De Tijd heeft Sent helemaal niet gereageerd. Ook woordvoerders van de partij hullen zich in stilzwijgen. „Buikpijn van wat zich voltrekt in de PvdA”, zegt Pieter Paul Slikker, PvdA-wethouder in Den Bosch, op Twitter. „Ordentelijke procedures dienen melders én beklaagde onbevooroordeeld te behandelen. Recente berichtgeving vereist verklaring. Geen radiostilte.”

Ook Jaap Stalenburg, PvdA-Statenlid in Friesland, heeft geen goed woord over voor de gang van zaken. „Communicatie is allerbelabberdst over zaken die veel PvdA-leden bezig houden. Zwijgen is niet altijd de beste optie”, zegt hij op Twitter. Volgens Stalenburg is sprake van ’bestuurlijk autisme’.

PvdA-lid Gerard Bosman noemde het afgelopen week ’bizar’ dat het partijbestuur meent een uitspraak van de beroepscommissie te kunnen negeren. Hij wil dat het rapport over Van Dijk openbaar wordt gemaakt. Sent weigerde het onderzoeksrapport met de beroepscommissie te delen.

Arib

Ondertussen is Van Dijk van plan om terug te keren in de Kamer. De PvdA’er komt op korte termijn in aanmerking voor een Kamerzetel, als Khadija Arib definitief uit de Tweede Kamer vertrekt. Van Dijk zou willen terugkeren in de PvdA-fractie. Maar als dat niet mag, sluit hij niet uit verder te gaan als zelfstandig Kamerlid. Dat zou de 21e fractie in de Kamer worden.

Na meldingen van grensoverschrijdend gedrag verliet Van Dijk in februari zelf de Kamer. Maar daar kreeg hij al snel spijt van. Hij zegt alleen te zijn vreemdgegaan: dat is volgens hem een privézaak. De PvdA liet na een integriteitsonderzoek desalniettemin weten dat hij vier jaar niet meer welkom is als volksvertegenwoordiger. Dat had volgens de beroepscommissie niet gemogen.