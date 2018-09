Pers: Dijsselbloem is politicus van het jaar

Dijsselbloem speelde het afgelopen jaar als voorzitter van de Eurogroep een hoofdrol bij de internationale aanpak van de eurocrisis. De minister was naar eigen zeggen verrast door de prijs, omdat hij vaak op de achtergrond werkt. „Het had me ook heel logisch geleken als Slob, Van der Staaij en Pechtold met z'n drieën de prijs hadden gekregen dit jaar”, vertelde hij.

De journalisten riepen GroenLinks-voorman Bram van Ojik uit tot politiek talent van het jaar. Van Ojik is geen nieuwkomer in de politiek, maar kwam toch in aanmerking voor de titel. Dat komt volgens de jury omdat hij bezig is aan zijn eerste periode als fractievoorzitter.

De politicus gooide hoge ogen door de competente wijze waarop hij onderhandelde over het Herfstakkoord tussen oppositie en coalitie. „Het is nooit te laat om nieuwe talenten te ontwikkelen. Dat heb ik kennelijk bewezen”, stelde de politicus vast.

Geen van de politici speelde een hoofdrol bij de politieke gebeurtenis van het jaar. De kijkers en luisteraars van de NOS kozen uit een voorgeselecteerde lijst de eed van koning Willem-Alexander. Ook genomineerd waren onder meer het Herfstakkoord en de ruzie tussen Alexander Pechtold en PVV-leider Geert Wilders, die de D66-voorman een 'miezerig mannetje' noemde.