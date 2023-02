Vrouw (34) bij Utrecht opgepakt voor moord in Bonn in 2017

BONN - Een 34-jarige vrouw die in de buurt van Utrecht woont, is opgepakt voor een moord in de Duitse stad Bonn in november 2017. Ze heeft inmiddels toegegeven dat ze ruzie heeft gehad met het slachtoffer, een 42-jarige man, aldus de Duitse politie dinsdag. Verder onderzoek moet duidelijk maken wat er precies is gebeurd.