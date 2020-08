Siberische artsen: Navalny’s leven gered

OMSK - De artsen in de Siberische stad Omsk die als eersten de Russische corruptiebestrijder en politicus Aleksej Navalny hebben behandeld, zeggen dat ze zijn leven hebben gered. Navalny werd donderdag in een vliegtuig op weg naar Moskou plotseling ernstig ziek en verloor het bewustzijn. Volgens familie en medewerkers van Navalny is hij vergiftigd. Navalni is na twee dagen in het ziekenhuis in Omsk naar Berlijn gevlogen voor verdere behandeling.