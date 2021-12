Premium Het beste van De Telegraaf

Koning: bij nader inzien niet goed om dit zo te organiseren Te veel gasten op feestje Amalia

Door Mike Muller en Wouter de Winther Kopieer naar clipboard

Prinses Amalia op de dag van haar verjaardag. Ⓒ Robin Utrecht

Opnieuw blijken de Oranjes te worstelen met de coronaregels. De verjaardag van prinses Amalia vorige week is uitgedraaid op een goed bezocht feest bij het paleis, waarbij de corona-groepsgrootte ruimschoots is overschreden. Na vragen van De Telegraaf heeft de koning bij premier Mark Rutte opgebiecht dat het ’bij nader inzien niet goed was om dit zo te organiseren’.