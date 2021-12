Verjaardagsfeestje Amalia loopt uit de hand

Het gaat om een verjaardagsfeestje zaterdag in het park achter paleis Huis ten Bosch, dat volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) ’op het laatste moment’ zou zijn georganiseerd nadat festiviteiten die eerder gepland waren in het paleis waren geannuleerd vanwege corona. „Amalia is vorige week 18 jaar geworden. Een belangrijk moment in haar leven”, verduidelijkt de dienst.

„Alle gasten is gevraagd een test af te nemen. Allen waren gevaccineerd. Ook hebben zij gepaste afstand in acht genomen”, weet de RVD. Die informatie komt van het paleis zelf; de dienst wist pas van het feest nadat De Telegraaf er navraag over had gedaan. Later volgt een verduidelijking dat ’het uitgangspunt was dat er gepaste afstand werd gehouden.’

„De familie verkeerde in de overtuiging met deze bijeenkomst buiten en met de genomen voorzorgsmaatregelen op een verantwoorde manier met de corona-adviezen om te gaan”, aldus de RVD.

Maar dit blijkt niet het geval. De plek waar het feest werd gehouden blijkt te kunnen worden gerekend tot het onderkomen van het koninklijke gezin. „De koning heeft de minister-president laten weten dat het bij nader inzien niet goed was om dit zo te organiseren in het eigen park.” Dit signaal aan Rutte heeft volgens de RVD betrekking op de manier waarop het feest is georganiseerd, inclusief het aantal gasten.

Honderd man

De fuif had zaterdag plaats onder twee open overkappingen die tegen een huis in de paleistuin waren aan gezet, die bescherming moesten bieden tegen de regen. Bronnen spreken De Telegraaf over een feest waar zo’n honderd man bij aanwezig moet zijn geweest. De RVD houdt het op 21 uitnodigingen, waar niet iedereen bij zou zijn komen opdagen. Het advies van het kabinet om slechts vier personen per dag te ontvangen, gold ook de afgelopen week rond de verjaardag van de prinses.

De beperkingen hebben de afgelopen maanden veel Nederlanders getroffen, ook veel jongeren die 18 jaar werden en hun verjaardag noodgedwongen in beperkte kring hebben moeten vieren. Ook verlangt het kabinet van de bevolking opnieuw een karige invulling van het kerstfeest, want de groepsgrootte wordt rond de feestdagen niet verruimd. Ook horecagelegenheden waar feestelijke diners kunnen worden georganiseerd moeten na vijf uur ’s middags de deuren sluiten.

Het voorval is pijnlijk, omdat de Oranjes de afgelopen twee jaar rond corona al vaker ophef creëerden. Een foto dook op toen ze vorig jaar zomer de afstandsregels in Griekenland schonden. De levering van een kapitale raceboot, terwijl veel Nederlanders getroffen werden door financiële tegenslagen uit de coronacrisis, wekte evenzeer verbazing. De vrolijke handenschudderij in een Oranje versierde straat tijdens het EK voetbal wekte de indruk alsof corona niet bestond.

De vrolijke handenschudderij in de Marktweg in Den Haag tijdens het EK voetbal wekte de indruk alsof corona niet bestond. Ⓒ ANP / HH

Ook raakten de Oranjes in opspraak door een ontijdige vakantie in coronatijd naar Griekenland. Daar ging een streep doorheen, nadat commotie was ontstaan toen de familie gevlogen bleek terwijl het kabinet signalen afgaf om maar vooral dicht bij huis te blijven. Premier Rutte kwalificeerde de reis, waar hij de ministeriële verantwoordelijkheid voor droeg, destijds als een inschattingsfout.

Populariteitspeilingen

Het leverde de koning een kras op zijn kroon op, waarna hij spijt betuigde voor ’beschaamd vertrouwen’ in een videoboodschap aan de bevolking. De kras blijkt gezien gedaalde populariteitspeilingen niet een-twee-drie weg te poetsen.

In een videoboodschap betuigde het koningspaar spijt voor de vakantiereis naar Griekenland. Ⓒ ANP / HH

Rutte houdt het commentaar op de jongste royale uitglijder summier. „De minister-president vindt het een verstandige reactie van de koning”, vermeldt een woordvoerder. Kroonprinses Amalia wil zelf niet reageren, het contact dat de koning erover met Rutte heeft gezocht was namens het hele gezin.