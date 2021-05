Nu ook onderzoek naar vakantie van Britse premier Johnson

De onafhankelijke toezichthouder van het parlement, Kathryn Stone, bevestigde maandag dat ze uitzoekt of de parlementaire gedragscode is geschonden. Johnson had de vakantie met zijn partner Carrie Symonds opgegeven als een gift ter waarde van 15.000 pond (ruim 17.000 euro) van zakenman David Ross, die de Conservatieve Partij van de premier financieel steunt.

Ross had eerst tegengesproken dat hij betaalde voor de vakantie. Hij verklaarde dat hij ook niet de eigenaar is van de villa waar het stel verbleef. De zakenman nuanceerde die uitspraak later. Hij liet via een woordvoerder weten dat hij de vakantie wel heeft „gefaciliteerd” en dat de premier dus niet heeft gelogen.

Eerste keer

Het is volgens The Independent de eerste keer dat de parlementaire toezichthouder zo’n onderzoek start naar een zittende minister-president. Eerder dit jaar had ook de kiescommissie al een onderzoek ingesteld naar Johnson. Dat draait om de vraag wie heeft betaald voor de renovatie van zijn ambtswoning.

De oppositie eist opheldering over de vakantie van de premier. „Het volk heeft het recht om te weten wie betaalde voor deze luxe Caribische vakantie en de renovatie van de flat van Boris Johnson”, zei Angela Rayner van de linkse Labourpartij. „Het is vooral belangrijk dat we te horen krijgen wat deze donateurs is beloofd of wat ze verwachten in ruil voor hun vrijgevigheid.”