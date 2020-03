Record: zevende winter zonder strenge vorst

Ook dit seizoen zal het niet meer tot strenge vorst komen. Meer dan een graadje nachtvorst zit er komende tijd niet in. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het is inmiddels zeven jaar geleden dat we strenge vorst met minima onder -10 graden in de Bilt hebben gehad. Dat is een record, meldt Weeronline. De laatste keer dat het in De Bilt streng vroor was op 25 januari 2013.