Nederlanders en Schotten vinden 166 miljoen jaar oud bot

De Utrechtse paleontoloog Femke Holwerda stelde vast dat het een kuitbeen is, een bot uit de achterpoot. Het fossiel is waarschijnlijk van een zogenoemde stegosauriër.

’Belangrijke vondst’

Volgens Elsa Panciroli, onderzoeker bij National Museums Scotland, is het een „enorm belangrijke vondst.” „Allereerst zijn er wereldwijd maar weinig fossielen uit het tijdperk Midden-Jura bekend. Daarnaast waren de tot nu toe enige Schotse dinosaurusfossielen afkomstig van het eiland Skye. Dit bot is 166 miljoen jaar oud en levert het bewijs dat er op dat moment stegosauriërs in Schotland leefden.”

Het bot is iets meer dan een halve meter lang en werd door Panciroli gevonden in een rotsblok aan de waterkant.