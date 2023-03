Brandweermannen reanimeren kat met hartmassage en zuurstofmasker na brand

De brand in de twee-onder-een-kapwoning is vermoedelijk ontstaan in de meterkast. ,,De brand was uitslaand bij de voordeur en de rook kwam al uit het dak”, zegt woordvoerder Marko Kinderman van de brandweer, die met een spuitauto en een hoogwerker uitrukte. De buren konden zichzelf in veiligheid brengen.

De 13-jarige zwart-witte kat is niet in aanraking gekomen met de brand, maar moest wel aan de beademingsapparatuur van de brandweer, zegt Rinaldo Korst van dierenambulance Dier in Nood. Toen het beestje uit de woning kwam zat er weinig leven meer in, meldt Robert Jan Boonstra, de fotograaf ter plaatse. Een brandweerman heeft minimaal een half uur op z’n knieën gezeten om zuurstof te geven met een zuurstofmasker en een andere brandweerman gaf het beestje hartmassage. Uiteindelijk begon de kat weer te miauwen en kwam wat bij.

,,De kat is zoals het nu lijkt in goede staat”, zegt Korst van de dierenambulance van Franeker en Harlingen. ,,Maar de eigenares gaat nog wel even naar de dierenarts.”